Lindt Aktie

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WKN: 859568 / ISIN: CH0010570759

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Rentabler Lindt-Einstieg? 27.04.2026 10:03:32

SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lindt von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Lindt eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Lindt-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Lindt-Anteile an diesem Tag bei 71 750,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Lindt-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,139 Lindt-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 24.04.2026 14 216,03 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 102 000,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 42,16 Prozent gestiegen.

Lindt markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23,51 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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