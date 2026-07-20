Lindt Aktie
WKN: 859568 / ISIN: CH0010570759
|Lohnende Lindt-Anlage?
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20.07.2026 10:04:24
SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lindt von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Lindt-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Lindt-Papiers betrug an diesem Tag 69 935,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Lindt-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,143 Lindt-Aktien. Die gehaltenen Lindt-Papiere wären am 17.07.2026 14 084,51 CHF wert, da der Schlussstand 98 500,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40,85 Prozent vermehrt.
Am Markt war Lindt jüngst 22,40 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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