SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lindt von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Lindt eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Lindt-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 99 300,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Lindt-Aktie investiert, befänden sich nun 0,001 Lindt-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Lindt-Papiere wären am 16.01.2026 115,41 CHF wert, da der Schlussstand 114 600,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,41 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Lindt betrug jüngst 26,41 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at