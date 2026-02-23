Lindt Aktie
WKN: 859568 / ISIN: CH0010570759
|Lohnende Lindt-Investition?
|
23.02.2026 10:04:23
SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lindt von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Lindt-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 83 700,00 CHF. Bei einem Lindt-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,119 Lindt-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 316,61 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Anteils am 20.02.2026 auf 128 200,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 53,17 Prozent.
Alle Lindt-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29,56 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
|
10:04
|SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lindt von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.02.26
|SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lindt-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09.02.26
|SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lindt-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
02.02.26
|SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lindt von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
26.01.26
|SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lindt von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
19.01.26
|SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lindt von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.01.26
|Lindt & Sprüngli-Aktie dennoch leichter: Ziele übertroffen - mehr Wachstum als erwartet (dpa-AFX)
|
13.01.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
|138 400,00
|-0,57%