SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lindt von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lindt-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Lindt-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 83 700,00 CHF. Bei einem Lindt-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,119 Lindt-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 316,61 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Anteils am 20.02.2026 auf 128 200,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 53,17 Prozent.

Alle Lindt-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29,56 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

