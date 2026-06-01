SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lindt von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Lindt gewesen.

Die Lindt-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Lindt-Aktie an diesem Tag 6 080,00 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Lindt-Aktie investierten, hätten nun 0,016 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 153,04 CHF, da sich der Wert einer Lindt-Aktie am 29.05.2026 auf 9 305,00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 53,04 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Lindt belief sich zuletzt auf 21,44 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at