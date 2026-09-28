Lindt Aktie
WKN: 859568 / ISIN: CH0010570759
|Rentabler Lindt-Einstieg?
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28.09.2026 10:03:45
SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lindt von vor 3 Jahren gekostet
Die Lindt-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 100 000,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,001 Lindt-Aktien. Die gehaltenen Lindt-Aktien wären am 25.09.2026 89,50 CHF wert, da der Schlussstand 89 500,00 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 10,50 Prozent verkleinert.
Alle Lindt-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 20,52 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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