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Lindt Aktie

Lindt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859568 / ISIN: CH0010570759

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Lindt-Performance 16.03.2026 10:04:12

SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lindt-Investment von vor 3 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Lindt-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 16.03.2023 wurde das Lindt-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Lindt-Papier an diesem Tag bei 103 300,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Lindt-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,097 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 248,79 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Papiers am 13.03.2026 auf 116 200,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12,49 Prozent gesteigert.

Am Markt war Lindt jüngst 26,72 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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