Lindt Aktie

Lindt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859568 / ISIN: CH0010570759

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Langfristige Anlage 03.08.2026 10:03:45

SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lindt-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Lindt eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 03.08.2023 wurde das Lindt-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 105 600,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,009 Lindt-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 900,57 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Papiers am 31.07.2026 auf 95 100,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 9,94 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Lindt eine Börsenbewertung in Höhe von 21,79 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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