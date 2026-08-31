SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lindt-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Lindt eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Lindt-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Lindt-Papier an diesem Tag bei 104 200,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Lindt-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,096 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 666,03 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Anteils am 28.08.2026 auf 90 300,00 CHF belief. Mit einer Performance von -13,34 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Lindt belief sich zuletzt auf 20,70 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at