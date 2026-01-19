Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
|Frühe Investition
|
19.01.2026 10:04:02
SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lindt-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Lindt-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 10 170,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Lindt-Aktie investiert, befänden sich nun 0,983 Lindt-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.01.2026 10 934,12 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 11 120,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9,34 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Lindt belief sich zuletzt auf 25,63 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|
10:04
|SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lindt-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
09:29
|SLI aktuell: SLI zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
14.01.26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI liegt mittags im Plus (finanzen.at)
|
13.01.26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI fällt letztendlich (finanzen.at)
|
13.01.26
|SIX-Handel SLI gibt nach (finanzen.at)
|
13.01.26
|SLI-Handel aktuell: SLI schwächelt am Mittag (finanzen.at)
|
13.01.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.01.26
|Börse Zürich in Grün: SLI verbucht zum Ende des Montagshandels Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|11 930,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX tiefrot -- DAX unter 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt weisen am Montag rote Vorzeichen aus. Zum Wochenstart ging es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.