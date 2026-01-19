SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lindt-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Lindt eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Lindt-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 10 170,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Lindt-Aktie investiert, befänden sich nun 0,983 Lindt-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.01.2026 10 934,12 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 11 120,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9,34 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Lindt belief sich zuletzt auf 25,63 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at