SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lindt von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lindt-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Lindt-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Lindt-Aktie an diesem Tag 10 080,00 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Lindt-Aktie investierten, hätten nun 0,010 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 108,23 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Papiers am 23.01.2026 auf 10 910,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 8,23 Prozent.

Alle Lindt-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25,10 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at