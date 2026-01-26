Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
|Langfristige Investition
|
26.01.2026 10:04:21
SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lindt von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Lindt-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Lindt-Aktie an diesem Tag 10 080,00 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Lindt-Aktie investierten, hätten nun 0,010 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 108,23 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Papiers am 23.01.2026 auf 10 910,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 8,23 Prozent.
Alle Lindt-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25,10 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
