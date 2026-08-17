Lindt Aktie

Lindt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer Lindt-Einstieg? 17.08.2026 10:04:12

SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lindt von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Lindt gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Lindt-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Lindt-Anteile betrug an diesem Tag 10 360,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,965 Lindt-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2026 auf 9 400,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 073,36 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 9,27 Prozent.

Der Börsenwert von Lindt belief sich zuletzt auf 21,51 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)

mehr Nachrichten

Analysen zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 9 965,00 -0,45% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit überschaubarem Minus -- DAX bleibt trotz leichten Verlusten in Sichtweite seines Rekordhochs -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich im Montagshandel etwas tiefer. Am deutschen Aktienmarkt ist wenig Bewegung zu sehen. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen