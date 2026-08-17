SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lindt von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Lindt gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Lindt-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Lindt-Anteile betrug an diesem Tag 10 360,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,965 Lindt-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2026 auf 9 400,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 073,36 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 9,27 Prozent.

Der Börsenwert von Lindt belief sich zuletzt auf 21,51 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at