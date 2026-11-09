SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lindt von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren Lindt-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Lindt-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Lindt-Anteile an diesem Tag 11 700,00 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,855 Lindt-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 8 635,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 380,34 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 26,20 Prozent abgenommen.

Lindt markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 19,84 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at