SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lindt von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Lindt-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 132 200,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Lindt-Aktie investiert, befänden sich nun 0,076 Lindt-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 26.06.2026 7 344,93 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 97 100,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26,55 Prozent verringert.

Am Markt war Lindt jüngst 22,35 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at