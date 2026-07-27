Lindt Aktie
WKN: 859568 / ISIN: CH0010570759
|Lukrative Lindt-Investition?
|
27.07.2026 10:04:12
SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lindt von vor einem Jahr eingebracht
Das Lindt-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Lindt-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 120 000,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Lindt-Aktie investierten, hätten nun 0,001 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 77,83 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Papiers am 24.07.2026 auf 93 400,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 22,17 Prozent weniger wert.
Der Marktwert von Lindt betrug jüngst 21,41 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
|
10:04
|SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lindt von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
21.07.26
|Lindt senkt nach überraschend starkem Absatzrückgang Preise (dpa-AFX)
|
21.07.26
|Lindt & Sprüngli reports solid half-year results and confirms full-year guidance (EQS Group)
|
21.07.26
|Lindt & Sprüngli erzielt solide Ergebnisse im ersten Halbjahr und bestätigt Jahresausblick (EQS Group)
|
20.07.26
|SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lindt von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.07.26
|SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lindt-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07.07.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
06.07.26
|SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lindt-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
Analysen zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
|100 500,00
|1,01%