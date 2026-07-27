Lindt Aktie

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WKN: 859568 / ISIN: CH0010570759

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Lukrative Lindt-Investition? 27.07.2026 10:04:12

SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lindt von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Lindt-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das Lindt-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Lindt-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 120 000,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Lindt-Aktie investierten, hätten nun 0,001 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 77,83 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Papiers am 24.07.2026 auf 93 400,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 22,17 Prozent weniger wert.

Der Marktwert von Lindt betrug jüngst 21,41 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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