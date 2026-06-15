Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
|Profitables Lindt-Investment?
|
15.06.2026 10:04:36
SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lindt-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Lindt-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Lindt-Anteile bei 11 210,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,892 Lindt-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 12.06.2026 8 198,04 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 9 190,00 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 8 198,04 CHF, was einer negativen Performance von 18,02 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Lindt betrug jüngst 21,15 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|
10:04
|SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lindt-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
12.06.26
|SLI aktuell: SLI zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.06.26
|Pluszeichen in Zürich: nachmittags Pluszeichen im SLI (finanzen.at)
|
12.06.26
|Handel in Zürich: SLI-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
12.06.26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI legt zum Start zu (finanzen.at)
|
10.06.26
|Gewinne in Zürich: SLI zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
09.06.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
09.06.26
|Pluszeichen in Zürich: So performt der SLI am Dienstagmittag (finanzen.at)
Analysen zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 955,00
|-0,30%