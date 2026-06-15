SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lindt-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Lindt-Investment verlieren können.

Lindt-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Lindt-Anteile bei 11 210,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,892 Lindt-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 12.06.2026 8 198,04 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 9 190,00 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 8 198,04 CHF, was einer negativen Performance von 18,02 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Lindt betrug jüngst 21,15 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at