SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lindt-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Lindt eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 16.03.2025 wurde das Lindt-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 11 760,00 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Lindt-Aktie investierten, hätten nun 0,085 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 11 240,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 955,78 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4,42 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Lindt belief sich zuletzt auf 25,85 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at