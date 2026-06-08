Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
|Lukrative Lindt-Investition?
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08.06.2026 10:04:23
SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lindt-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Die Lindt-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 13 160,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Lindt-Aktie investiert hat, hat nun 0,076 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 703,27 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Papiers am 05.06.2026 auf 9 255,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 29,67 Prozent.
Der Börsenwert von Lindt belief sich jüngst auf 21,32 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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