SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lindt-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Lindt-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Lindt-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Lindt-Papier bei 13 320,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,751 Lindt-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 03.07.2026 auf 9 635,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 233,48 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 27,67 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Lindt belief sich jüngst auf 21,90 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at