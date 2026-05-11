Lindt Aktie
WKN: 859568 / ISIN: CH0010570759
|Frühe Investition
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11.05.2026 10:04:47
SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lindt von vor 3 Jahren bedeutet
Die Lindt-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Lindt-Anteile bei 112 000,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Lindt-Aktie investiert, befänden sich nun 0,009 Lindt-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.05.2026 gerechnet (97 600,00 CHF), wäre das Investment nun 871,43 CHF wert. Damit wäre die Investition 12,86 Prozent weniger wert.
Lindt erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 22,49 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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