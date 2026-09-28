Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
|Rentable Lindt-Anlage?
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28.09.2026 10:03:45
SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lindt von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Lindt-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Lindt-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 12 300,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Lindt-Aktie investiert hat, hat nun 0,813 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 975,61 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Papiers am 25.09.2026 auf 8 580,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 30,24 Prozent abgenommen.
Zuletzt verbuchte Lindt einen Börsenwert von 19,68 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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