Lindt Aktie

Lindt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767

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Lohnender Lindt-Einstieg? 13.04.2026 10:03:42

SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lindt-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Lindt-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Lindt-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 11 750,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,851 Lindt-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.04.2026 gerechnet (10 610,00 CHF), wäre die Investition nun 9 029,79 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9,70 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Lindt belief sich jüngst auf 24,42 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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