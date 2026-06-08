SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Lindt von vor 3 Jahren angefallen

Vor 3 Jahren wurde das Lindt-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 111 200,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Lindt-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,090 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 597,12 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Anteils am 05.06.2026 auf 95 600,00 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 8 597,12 CHF, was einer negativen Performance von 14,03 Prozent entspricht.

Lindt erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 22,02 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at