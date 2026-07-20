Luzerner Kantonalbank Aktie

Luzerner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EEMF / ISIN: CH1252930610

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Rentable Luzerner Kantonalbank-Investition? 20.07.2026 10:04:24

SPI-Wert Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Luzerner Kantonalbank von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Luzerner Kantonalbank-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Luzerner Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 74,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 135,135 Luzerner Kantonalbank-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.07.2026 gerechnet (112,60 CHF), wäre die Investition nun 15 216,22 CHF wert. Mit einer Performance von +52,16 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Luzerner Kantonalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 5,57 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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