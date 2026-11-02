Luzerner Kantonalbank Aktie
WKN DE: A3EEMF / ISIN: CH1252930610
|Performance im Blick
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02.11.2026 10:03:52
SPI-Wert Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Luzerner Kantonalbank von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Luzerner Kantonalbank-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 81,80 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Luzerner Kantonalbank-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 122,249 Luzerner Kantonalbank-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 819,07 CHF, da sich der Wert einer Luzerner Kantonalbank-Aktie am 30.10.2026 auf 129,40 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 58,19 Prozent.
Luzerner Kantonalbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,41 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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