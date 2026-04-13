Luzerner Kantonalbank Aktie
WKN DE: A3EEMF / ISIN: CH1252930610
|Rentable Luzerner Kantonalbank-Investition?
|
13.04.2026 10:03:42
SPI-Wert Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Luzerner Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Luzerner Kantonalbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Luzerner Kantonalbank-Anteile bei 74,98 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 100 CHF in die Luzerner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,334 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Luzerner Kantonalbank-Aktie auf 107,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 143,23 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 43,23 Prozent.
Der Börsenwert von Luzerner Kantonalbank belief sich jüngst auf 5,32 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Luzerner Kantonalbank AG
Analysen zu Luzerner Kantonalbank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Luzerner Kantonalbank AG
|114,00
|-0,87%