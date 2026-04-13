Luzerner Kantonalbank Aktie

Luzerner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EEMF / ISIN: CH1252930610

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Rentable Luzerner Kantonalbank-Investition? 13.04.2026 10:03:42

SPI-Wert Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Luzerner Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Luzerner Kantonalbank-Aktien verdienen können.

Vor 10 Jahren wurden Luzerner Kantonalbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Luzerner Kantonalbank-Anteile bei 74,98 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 100 CHF in die Luzerner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,334 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Luzerner Kantonalbank-Aktie auf 107,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 143,23 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 43,23 Prozent.

Der Börsenwert von Luzerner Kantonalbank belief sich jüngst auf 5,32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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