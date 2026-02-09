Luzerner Kantonalbank Aktie

Luzerner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EEMF / ISIN: CH1252930610

Luzerner Kantonalbank-Investment 09.02.2026 10:04:28

SPI-Wert Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Luzerner Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Luzerner Kantonalbank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Luzerner Kantonalbank-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Luzerner Kantonalbank-Aktie betrug an diesem Tag 80,65 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die Luzerner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,240 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 123,62 CHF, da sich der Wert eines Luzerner Kantonalbank-Anteils am 06.02.2026 auf 99,70 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 23,62 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Luzerner Kantonalbank belief sich zuletzt auf 4,92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

