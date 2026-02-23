SPI-Wert Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Luzerner Kantonalbank von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Luzerner Kantonalbank-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Luzerner Kantonalbank-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 70,20 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 142,450 Luzerner Kantonalbank-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.02.2026 gerechnet (102,80 CHF), wäre die Investition nun 14 643,87 CHF wert. Mit einer Performance von +46,44 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Luzerner Kantonalbank belief sich zuletzt auf 5,07 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at