Profitables Luzerner Kantonalbank-Investment? 26.01.2026 10:04:21

SPI-Wert Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Luzerner Kantonalbank-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Luzerner Kantonalbank-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 26.01.2025 wurden Luzerner Kantonalbank-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 68,40 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Luzerner Kantonalbank-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 14,620 Luzerner Kantonalbank-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 421,05 CHF, da sich der Wert eines Luzerner Kantonalbank-Papiers am 23.01.2026 auf 97,20 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 42,11 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Luzerner Kantonalbank belief sich zuletzt auf 4,79 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

