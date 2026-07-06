SPI-Wert Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Luzerner Kantonalbank von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Luzerner Kantonalbank-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Luzerner Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 74,85 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Luzerner Kantonalbank-Aktie investiert hat, hat nun 1,336 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 03.07.2026 144,56 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 108,20 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 44,56 Prozent.

Luzerner Kantonalbank wurde am Markt mit 5,35 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at