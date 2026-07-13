Luzerner Kantonalbank Aktie
WKN DE: A3EEMF / ISIN: CH1252930610
|Rentabler Luzerner Kantonalbank-Einstieg?
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13.07.2026 10:04:05
SPI-Wert Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Luzerner Kantonalbank von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Luzerner Kantonalbank-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 73,70 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Luzerner Kantonalbank-Aktie investiert hat, hat nun 13,569 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 465,40 CHF, da sich der Wert eines Luzerner Kantonalbank-Anteils am 10.07.2026 auf 108,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 46,54 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete Luzerner Kantonalbank eine Marktkapitalisierung von 5,35 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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