Luzerner Kantonalbank Aktie
WKN DE: A3EEMF / ISIN: CH1252930610
|Luzerner Kantonalbank-Performance im Blick
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07.09.2026 10:04:00
SPI-Wert Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Luzerner Kantonalbank von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Luzerner Kantonalbank-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Luzerner Kantonalbank-Anteile 76,00 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,316 Luzerner Kantonalbank-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 118,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 156,05 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 56,05 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Luzerner Kantonalbank einen Börsenwert von 5,87 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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