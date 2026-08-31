Luzerner Kantonalbank Aktie

Luzerner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EEMF / ISIN: CH1252930610

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Performance unter der Lupe 31.08.2026 10:03:47

SPI-Wert Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Luzerner Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Luzerner Kantonalbank gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Luzerner Kantonalbank-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 77,03 CHF wert. Bei einem Luzerner Kantonalbank-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 129,821 Luzerner Kantonalbank-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Luzerner Kantonalbank-Aktie auf 114,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 877,46 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 48,77 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Luzerner Kantonalbank betrug jüngst 5,67 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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