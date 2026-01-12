SPI-Wert Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Luzerner Kantonalbank von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Luzerner Kantonalbank-Einstiegs gewesen.

Luzerner Kantonalbank-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 78,39 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Luzerner Kantonalbank-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 127,573 Luzerner Kantonalbank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Luzerner Kantonalbank-Papiers auf 93,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 889,84 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 18,90 Prozent angezogen.

Der Luzerner Kantonalbank-Wert an der Börse wurde auf 4,60 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

