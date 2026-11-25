Wer vor Jahren in MCH eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden MCH-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das MCH-Papier bei 4,30 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die MCH-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 325,581 MCH-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2026 gerechnet (6,54 CHF), wäre das Investment nun 15 209,30 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 52,09 Prozent angewachsen.

Alle MCH-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 196,04 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at