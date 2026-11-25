MCH Aktie
WKN DE: A0Q16U / ISIN: CH0039542854
|Lohnende MCH-Investition?
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25.11.2026 10:03:42
SPI-Wert MCH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MCH von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden MCH-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das MCH-Papier bei 4,30 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die MCH-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 325,581 MCH-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2026 gerechnet (6,54 CHF), wäre das Investment nun 15 209,30 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 52,09 Prozent angewachsen.
Alle MCH-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 196,04 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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