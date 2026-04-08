MCH Aktie
WKN DE: A0Q16U / ISIN: CH0039542854
|Rentable MCH-Investition?
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08.04.2026 10:03:55
SPI-Wert MCH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MCH von vor einem Jahr eingebracht
Am 08.04.2025 wurden MCH-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 3,27 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3 058,104 MCH-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 764,53 CHF, da sich der Wert eines MCH-Papiers am 07.04.2026 auf 3,52 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 7,65 Prozent angewachsen.
Insgesamt war MCH zuletzt 110,09 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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