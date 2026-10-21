SPI-Wert MCH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MCH-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in MCH-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurden MCH-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die MCH-Aktie bei 3,56 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die MCH-Aktie investiert hat, hat nun 28,090 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.10.2026 191,01 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 6,80 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 91,01 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von MCH belief sich jüngst auf 212,14 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at