MCH Aktie
WKN DE: A0Q16U / ISIN: CH0039542854
11.02.2026 10:04:06
SPI-Wert MCH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MCH von vor einem Jahr abgeworfen
Am 11.02.2025 wurde das MCH-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren MCH-Anteile an diesem Tag 3,92 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die MCH-Aktie investiert hat, hat nun 25,510 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen MCH-Aktien wären am 10.02.2026 114,29 CHF wert, da der Schlussstand 4,48 CHF betrug. Das kommt einer Steigerung um 14,29 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete MCH eine Marktkapitalisierung von 137,03 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
