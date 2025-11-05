MCH Aktie
WKN DE: A0Q16U / ISIN: CH0039542854
|Lohnende MCH-Anlage?
|
05.11.2025 10:05:10
SPI-Wert MCH-Aktie: So viel hätte eine Investition in MCH von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem MCH-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das MCH-Papier an diesem Tag 11,14 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 897,346 MCH-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 050,98 CHF, da sich der Wert eines MCH-Anteils am 04.11.2025 auf 3,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 69,49 Prozent verringert.
Der Marktwert von MCH betrug jüngst 105,17 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MCHmehr Nachrichten
|
05.11.25
|SPI-Wert MCH-Aktie: So viel hätte eine Investition in MCH von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
29.10.25
|SPI-Papier MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein MCH-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.10.25
|SPI-Wert MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MCH von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
15.10.25
|SPI-Titel MCH-Aktie: So viel Verlust hätte eine MCH-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.10.25
|SPI-Titel MCH-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MCH von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
01.10.25
|SPI-Papier MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein MCH-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
24.09.25
|SPI-Papier MCH-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MCH von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
17.09.25
|SPI-Titel MCH-Aktie: So viel hätte eine Investition in MCH von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
Analysen zu MCHmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|MCH
|3,57
|0,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.