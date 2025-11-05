SPI-Wert MCH-Aktie: So viel hätte eine Investition in MCH von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die MCH-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem MCH-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das MCH-Papier an diesem Tag 11,14 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 897,346 MCH-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 050,98 CHF, da sich der Wert eines MCH-Anteils am 04.11.2025 auf 3,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 69,49 Prozent verringert.

Der Marktwert von MCH betrug jüngst 105,17 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at