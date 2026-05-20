SPI-Wert MCH-Aktie: So viel hätte eine Investition in MCH von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in MCH-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der MCH-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 12,78 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die MCH-Aktie investierten, hätten nun 782,754 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen MCH-Anteile wären am 19.05.2026 3 334,53 CHF wert, da der Schlussstand 4,26 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 66,65 Prozent eingebüßt.

MCH war somit zuletzt am Markt 136,41 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at