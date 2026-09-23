MCH Aktie

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WKN DE: A0Q16U / ISIN: CH0039542854

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Rentabler MCH-Einstieg? 23.09.2026 10:03:49

SPI-Wert MCH-Aktie: So viel hätte eine Investition in MCH von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in MCH-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das MCH-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 3,53 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die MCH-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2 832,861 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.09.2026 auf 6,68 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 923,51 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 89,24 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von MCH betrug jüngst 206,73 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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