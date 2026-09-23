MCH Aktie
WKN DE: A0Q16U / ISIN: CH0039542854
|Rentabler MCH-Einstieg?
|
23.09.2026 10:03:49
SPI-Wert MCH-Aktie: So viel hätte eine Investition in MCH von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das MCH-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 3,53 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die MCH-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2 832,861 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.09.2026 auf 6,68 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 923,51 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 89,24 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von MCH betrug jüngst 206,73 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MCH
|
10:03
|SPI-Wert MCH-Aktie: So viel hätte eine Investition in MCH von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
17.09.26
|Börse Zürich: SPI verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
17.09.26
|MCH Group setzt Erfolgskurs mit starkem Halbjahresergebnis fort und steigert die Profitabilität weiter (EQS Group)
|
17.09.26
|MCH Group continues its progress with a strong first half year result, further strengthening profitability (EQS Group)
|
16.09.26
|SPI-Titel MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein MCH-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.09.26
|Startup Nights ziehen ab 2027 in die Messe Zürich (EQS Group)
|
09.09.26
|SPI-Wert MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein MCH-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.09.26
|SPI-Titel MCH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MCH-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu MCH
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|MCH
|6,96
|-2,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX leichter -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.