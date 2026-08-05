MCH Aktie

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WKN DE: A0Q16U / ISIN: CH0039542854

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Langfristige Performance 05.08.2026 10:03:52

SPI-Wert MCH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MCH von vor 3 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in MCH-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die MCH-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das MCH-Papier bei 4,17 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 239,808 MCH-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.08.2026 auf 6,12 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 467,63 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 46,76 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von MCH belief sich jüngst auf 189,56 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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