MCH Aktie
WKN DE: A0Q16U / ISIN: CH0039542854
|Profitables MCH-Investment?
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06.05.2026 10:05:22
SPI-Wert MCH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MCH von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das MCH-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das MCH-Papier bei 3,15 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 31,746 MCH-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 144,76 CHF, da sich der Wert eines MCH-Papiers am 05.05.2026 auf 4,56 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 44,76 Prozent gleich.
Der Börsenwert von MCH belief sich zuletzt auf 138,53 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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