SPI-Wert MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MCH von vor 10 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in MCH-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem MCH-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das MCH-Papier bei 49,66 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 201,367 MCH-Aktien. Die gehaltenen MCH-Anteile wären am 17.10.2023 847,76 CHF wert, da der Schlussstand 4,21 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 91,52 Prozent vermindert.

Insgesamt war MCH zuletzt 132,31 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at