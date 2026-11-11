MCH Aktie
WKN DE: A0Q16U / ISIN: CH0039542854
|Rentabler MCH-Einstieg?
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11.11.2026 10:03:54
SPI-Wert MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MCH von vor 10 Jahren bedeutet
Am 11.11.2016 wurde das MCH-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 56,95 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die MCH-Aktie investiert hat, hat nun 1,756 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11,48 CHF, da sich der Wert eines MCH-Anteils am 10.11.2026 auf 6,54 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 11,48 CHF, was einer negativen Performance von 88,52 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für MCH eine Börsenbewertung in Höhe von 207,37 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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