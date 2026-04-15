MCH Aktie
WKN DE: A0Q16U / ISIN: CH0039542854
|Langfristige Investition
|
15.04.2026 10:04:18
SPI-Wert MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MCH von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurde das MCH-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das MCH-Papier bei 4,59 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das MCH-Papier investiert hätte, befänden sich nun 21,786 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 86,71 CHF, da sich der Wert eines MCH-Papiers am 14.04.2026 auf 3,98 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 13,29 Prozent verringert.
Der Börsenwert von MCH belief sich zuletzt auf 123,12 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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