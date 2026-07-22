SPI-Wert MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein MCH-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in MCH-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 22.07.2016 wurde das MCH-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 56,95 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die MCH-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 175,597 MCH-Anteilen. Die gehaltenen MCH-Aktien wären am 21.07.2026 1 060,60 CHF wert, da der Schlussstand 6,04 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 89,39 Prozent verringert.

MCH wurde jüngst mit einem Börsenwert von 186,74 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at