Performance im Blick 31.12.2025 10:04:40

SPI-Wert MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein MCH-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in MCH-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das MCH-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 11,79 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die MCH-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 84,798 MCH-Aktien. Die gehaltenen MCH-Aktien wären am 30.12.2025 305,27 CHF wert, da der Schlussstand 3,60 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 69,47 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete MCH eine Marktkapitalisierung von 115,01 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

