MCH Aktie

WKN DE: A0Q16U / ISIN: CH0039542854

Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
Profitable MCH-Anlage? 28.01.2026 10:04:00

SPI-Wert MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein MCH-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen MCH-Investment verlieren können.

Am 28.01.2021 wurden MCH-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das MCH-Papier an diesem Tag 13,51 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die MCH-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 74,006 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen MCH-Aktien wären am 27.01.2026 348,57 CHF wert, da der Schlussstand 4,71 CHF betrug. Das entspricht einem Minus von 65,14 Prozent.

MCH wurde jüngst mit einem Börsenwert von 142,82 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

