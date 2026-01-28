MCH Aktie
WKN DE: A0Q16U / ISIN: CH0039542854
|Profitable MCH-Anlage?
|
28.01.2026 10:04:00
SPI-Wert MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein MCH-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Am 28.01.2021 wurden MCH-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das MCH-Papier an diesem Tag 13,51 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die MCH-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 74,006 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen MCH-Aktien wären am 27.01.2026 348,57 CHF wert, da der Schlussstand 4,71 CHF betrug. Das entspricht einem Minus von 65,14 Prozent.
MCH wurde jüngst mit einem Börsenwert von 142,82 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
