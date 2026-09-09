SPI-Wert MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein MCH-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in MCH eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde das MCH-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das MCH-Papier bei 12,87 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die MCH-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7,768 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 48,32 CHF, da sich der Wert eines MCH-Papiers am 08.09.2026 auf 6,22 CHF belief. Mit einer Performance von -51,68 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte MCH einen Börsenwert von 191,86 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at